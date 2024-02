Indian Wells, 10 italiani al via: Sinner guida il gruppo azzurro, assente Berrettini

SportFair

Jannik Sinner e Jasmine Paolini guidano il gruppo di dieci italiani, cinque uomini e cinque donne, nella lista degli iscritti direttamente ammessi al main draw del BNP Paribas Open, torneo combined che comprende un Masters 1000 e un WTA 1000 a Indian Wells in programma dal 3 al 17 marzo all’Indian Wells Garden.

Al primo Masters 1000 in calendario parteciperanno, per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner (numero 4 ATP) semifinalista nel 2023, Lorenzo Musetti (27), Matteo Arnaldi (41), Lorenzo Sonego (46) e Flavio Cobolli (71). Assente invece Matteo Berrettini, che non gioca un tornei da oltre 5 mesi, dallo scorso Us Open.

Per quanto riguarda il torneo femminile, direttamente in tabellone Jasmine Paolini (numero 25 WTA), Lucia Bronzetti (53), Elisabetta Cocciaretto (56), Martina Trevisan (58) e Camila Giorgi (66).

Per la prima volta dopo cinque anni, tornerà a Indian Wells il numero 1 del mondo Novak Djokovic che punta al record di sei titoli nel torneo. Campione nel 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016, il serbo ha firmato la più lunga serie di successi consecutivi nella storia del torneo, 20 tra il 2014 e il 2016. Non ha più giocato in California dal 2019, quando è stato eliminato al terzo turno. Ci sarà anche il campione in carica Carlos Alcaraz, che l’anno scorso è diventato il primo a vincere il titolo senza perdere un set nel Masters 1000 dai tempi di Roger Federer nel 2017. Grazie al ranking protetto, presente anche Rafa Nadal, tre volte campione a Indian Wells (2007, 2009, 2013).

Nel tabellone femminile la numero 1 del mondo Iga Swiatek campionessa nel 2022 e semifinalista l’anno scorso cercherà la seconda affermazione in carriera in California. Le principali rivali saranno Aryna Sabalenka, campionessa all’Australian Open per il secondo anno consecutivo, e Elena Rybakina, che l’anno scorso vinse il titolo a Indian Wells battendo proprio Swiatek e Sabalenka in semifinale e finale.