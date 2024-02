Formula 1, Horner in viaggio verso il Bahrain: in giornata il verdetto

SportFair

In Bahrain è tutto pronto per il primo GP della stagione 2024 di Formula 1, ma alla vigilia della prima gara dell’anno l’attenzione è tutta su Christian Horner, il cui futuro non è stato ancora annunciato dopo l’indagine per comportamento inappropriato.

Horner, che la scorsa settimana era presente ai test in Bahrain, e ha anche parlato alla stampa, senza esprimersi però sull’indagine, ha poi fatto rientro a casa.

Nel paddock del Bahrain Horner non si è ancora visto in questa prima giornata di conferenze e dichiarazioni: secondo quanto riferito dai giornalisti di Sky Sport UK, il team principal Red Bull è in viaggio proprio adesso verso il Bahrain e sembra che non sia ancora a conoscenza dell’esito dell’indagine.

Il verdetto dell’indagine dovrebbe essere reso noto da Red Bull oggi.