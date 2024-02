Horner, oggi il verdetto! E in Bahrain non parteciperà alla conferenza stampa dei team principal

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 sta per iniziare. Oggi si terranno le prime conferenze stampa dell’anno, che anticipano il GP del Bahrain, al via ufficialmente domani, con le prime sessioni di prove libere e la gara eccezionalmente di sabato.

Una giornata importantissima quella di oggi, non solo per le dichiarazioni dei protagonisti, che racconteranno le sensazioni con le quali si avvicinano all’inizio del nuovo Mondiale, ma anche e soprattutto per un annuncio tanto atteso.

Red Bull, infatti, con ogni probabilità renderà noto oggi il verdetto dell’indagine su Christian Horner, dopo le accuse di comportamento inappropriato da parte di una dipendente, con la quale starebbe ancora lavorando.

Christian Horner non sarà in conferenza stampa

In attesa della comunicazione Red Bull, intanto, il nome di Christian Horner non compare tra i partecipanti alla conferenza stampa dei team principal, in programma per domani alle 18.30 italiane. E’ la prima volta in 10 anni che alla prima conferenza stampa dell’anno mancherà il team principal della squadra campione del mondo.

Saranno presenti invece Vasseur, Brown, Wolff e Mekies.

La Federazione, contattata da GPBlog, ha affermato che “Horner è stato presente anche alla conferenza stampa dei test della scorsa settimana“. Una risposta che non convince.