Hamilton in Ferrari e Vettel in Mercedes: parla il fratello di Seb, “un certo desiderio c’è, ma…”

La stagione 2024 di Formula 1 è alle porte. Sabato i piloti si sfideranno nel primo GP del Mondiale, ma nel paddock ancora si parla di alcuni argomenti caldi.

Tra questi il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025 ed il suo sostituto in Mercedes.

Durante i test in Bahrain, Fabian Vettel, fratello di Sebastian, ha parlato ai microfoni di Sky Germania proprio di questa importante novità per la prossima stagione.

Il fratello di Vettel commenta il passaggio di Hamilton in Ferrari

“La personalità di Lewis e quella della Scuderia Ferrari, per come l’ho vissuta io da primo sostenitore di Seb, non si sposano affatto bene“, ha affermato.

Poi Fabian ha parlato della possibilità che il fratello Sebastian Vettel torni alle gare, al posto di Hamilton in Mercedes: “non sono nella posizione di poter parlare per lui. Non metto in dubbio un certo possibile desiderio e il fascino di un ritorno, e neppure le sue capacità, ma sono scettico. Sebastian lasciò la F1 per un motivo e 24 gare all’anno mi sembrano tante”.