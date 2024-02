Hamilton in Ferrari, Toto Wolff ha voluto ripetere gli errori del passato: “anni fa avremmo potuto ingaggiare Max”

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è iniziata. I protagonisti hanno parlato ieri con la stampa nel media day e oggi inizia l’attività in pista. I piloti scenderanno sul circuito di Sakhir per le prime due sessioni di prove libere del GP del Bahrain.

Alla vigilia del GP del Bahrain si è anche parlato del futuro di Lewis Hamilton, che ha deciso di lasciare Mercedes per iniziare una nuova avventura con la Ferrari, a partire dal 2025.

Toto Wolff, parlando ai microfoni di ORF, ha spiegato il perchè del mancato prolungamento con Lewis Hamilton, merito di… Verstappen?

“Molti anni fa c’è stata una situazione in cui abbiamo avuto l’opportunità di ingaggiare Max, ma non è stato possibile perchè semplicemente non avevamo una monoposto per lui: Rosberg e Hamilton erano con noi da molto tempo e la Red Bull ha naturalmente colto l’opportunità. Gli offrirono un contratto con la Toro Rosso, con la possibilità di correre per la Red Bull l’anno successivo. Così abbiamo perso il giovane pilota e vedete quanto successo ha avuto poi…“, ha affermato il team principal Mercedes.

“Proprio perché abbiamo un junior all’orizzonte che sta davvero guidando ad altissimo livello, ho semplicemente voluto mantenere aperta questa opzione“, ha aggiunto Wolff, riferendosi ad Antonelli.

Il prossimo mercato piloti sarà “incredibilmente interessante, perché nel 2025 saranno disponibili ragazzi davvero forti”, ha concluso Wolff.