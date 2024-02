Grande Fratello, malore improvviso per Giuseppe Garibaldi: “non toccategli il cuore” | VIDEO

SportFair

Momenti di paura nella casa del Grande Fratello. Nella serata odierna, venerdì 2 febbraio, il concorrente Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore improvviso che ha fatto preoccupare gli altri coinquilini della casa e tutti i fan a casa. Il giovane calabrese si è sentito male di colpo. Alcuni dei concorrenti se ne sono accorti e sono subito corsi a soccorrerlo.

Grande Fratello: malore per Giuseppe Garibaldi, le attuali condizioni

“Non toccategli il cuore“, ha urlato Marco Maddaloni, una frase che ha fatto calare il gelo nella casa del GF e in quella dei telespettatori. Un’ambulanza è intervenuta a soccorrere il ragazzo. Il gieffino non aveva manifestato problemi di salute o presunti sintomi di qualche malessere nè nelle ore precedenti nè nei giorni precedenti. Attualmente si è in attesa di conoscere le attuali condizioni del ragazzo.

il "non toccategli il cuore" di Maddaloni, e la diretta ferma sulla piscina da oltre 25 minuti mi fa preoccupare per Garibaldi… Forza Giuseppe. Speriamo niente di grave. 🙏 #GrandeFratello #BeaBaldi #Topaziers #Luzzers #Perlytas #Perlettipic.twitter.com/uEgD4pDwLT — AlexWolf99 (@alessiolupo99tw) February 2, 2024