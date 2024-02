Giro d’Italia 2024: presentata a Milano la maglia rosa | VIDEO

Mancano tre mesi all’inizio del Giro d’Italia 2024 e nella giornata di oggi è stata presentata la maglia Rosa alla Pinacoteca di Brera, a Milano. Verrà indossata dal leader della classifica generale in tutte le tappe fino a quella conclusiva del 26 maggio a Roma. Il top sponsor è ancora Enel e all’interno del colletto è presente un omaggio agli Invincibili del Grande Torino con la scritta: “Grande Torino 1949 – Solo il fato li vinse”, in ricordo della tragedia di Superga.

“Credo sia un grande riconoscimento per una squadra straordinaria e in un anniversario tragico come quello del 4 maggio era giusto ricordarla. Anche perché io vado ogni anno a Superga il 4 maggio e quello che mi colpisce è la tantissima gente presente, anche ragazzi molto giovani, come un passaggio di testimone dal papà, dal nonno a loro per non dimenticare il Grande Torino” ha detto Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup.

“Parlando di un Giro che tocca ogni borgo, Enel ha una rete di distribuzione che è la più capillare infrastruttura che abbiamo nel Paese. Il territorio è una delle bellezze uniche e peculiari dell’Italia ma anche della nostra azienda, perché ogni cittadino, ogni borgo, ogni paese ha il diritto di utilizzare l’energia elettrica e quindi il territorio è sicuramente un punto in comune con il Giro d’Italia” ha evidenziato Nicola Lanzetta, direttore Italia Gruppo Enel.

A stunning pink canvas on which to paint emotions and victories. A true work of art combining technique, fantasy and colour.

