Ghiotto nella storia: sua la Coppa del Mondo di specialità sulle lunghe distanze

SportFair

Sul ghiaccio canadese del Centre de glaces Intact Assurance, nella giornata inaugurale della sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo, Davide Ghiotto ha vinto la classifica di specialità delle lunghe distanze, fatto storico in quanto in passato non era mai avvenuto che un uomo italiano si imponesse in una graduatoria di specialità.

Il trentenne vicentino ha chiuso al meglio una stagione di alto profilo conquistando il sesto podio in altrettante gare di Coppa del Mondo tra 5.000 e 10.000 metri. A Quebec City, teatro dell’ultima tappa del circuito, Ghiotto si è piazzato al secondo posto nei 5.000 metri, preceduto solamente dal canadese Ted-Jan Bloemen.

Da sottolineare anche il quarto posto del solito puntuale Michele Malfatti (Fiamme Gialle), attestatosi in quinta posizione nella classifica di specialità ottenendo sei piazzamenti tra terzo e settimo posto. Nella stagione in corso, la squadra azzurra di pista lunga ha finora collezionato la bellezza di 14 podi negli eventi di Coppa del Mondo.