Formula 1, Vasseur sorpreso in Bahrain: “Ferrari in prima fila?”

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è iniziata! I piloti sono scesi in pista per le prime sessioni di prove libere del GP del Bahrain, prima gara dell’anno.

Alti e bassi per Leclerc e Sainz, con la Ferrari che domani può lottare per le migliori posizioni in griglia.

Il bilancio di Vasseur

“Ferrari in prima fila domani? Vedremo. Non so cosa sia successo a Verstappen oggi, perchè mi aspettavo che potesse andare un po’ più veloce. Sono rimasto sorpreso, ma penso che ritroverà il passo anche sul giro secco domani. Ma escluso lui, eravamo tutti molto vicini, quindi onestamente è molto difficile prevedere“, ha dichiarato il team principal Ferrari ai microfoni Sky a fine giornata.

“È andata abbastanza bene nel complesso, é ancora difficile avere un quadro chiaro delle prestazioni. Stamattina nella prima sessione eravamo tutti abbastanza vicini. Cerchiamo di migliorare il potenziale che abbiamo, e vedremo domani. Abbiamo corretto i problemi principali della vettura dello scorso anno, e con il vento che c’è stato oggi è stato piuttosto chiaro che siamo cresciuti. Ora abbiamo un quadro chiaro dei problemi e come migliorare la vettura“, ha concluso.