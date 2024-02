Test Bahrain, soddisfazione in casa Ferrari: il bilancio di Vasseur è positivo

SportFair

Si sono conclusi ieri i test di Formula 1 del Bahrain. I piloti hanno girato in pista tre giorni, sul circuito di Sakhir, dove sabato prossimo inizierà ufficialmente la stagione 2024.

Sensazioni positive in casa Ferrari, dove tutti restano comunque con i piedi per terra e concentrati a migliorare sempre più.

Al termine della tre giorni di test, Vasseur ha stilato il suo bilancio.

Il bilancio dei test del Bahrain di Vasseur

“Usciamo da questo test soddisfatti del lavoro fatto, sia in termini di chilometraggio percorso, e alla conseguente mole di dati raccolti, che dal punto di vista della soddisfazione di Charles e Carlos, sono stati tre giorni produttivi e privi di intoppi, che è ciò che prima di tutto si desidera da test, specie quando è l’unico prima del via della stagione”, ha esordito il team principal Ferrari.

“Il nostro primo proposito era ottenere una SF-24 sincera nei comportamenti, poco sensibile al variare delle condizioni esterne e che risultasse facile da guidare. Ascoltando i commenti di Charles e Carlos e guardando alla loro costanza di prestazione nei long run sembra che siamo riusciti a centrare questo obiettivo: è un punto di partenza molto importante, perché permette al pilota di imparare rapidamente le caratteristiche della monoposto e quindi di sfruttarne al meglio il potenziale. Ovviamente questo è solo un test e per vedere i reali valori in campo non resta che darci appuntamento fra una settimana esatta, con prime qualifiche della stagione. Mi sento però di dire che, guardando esclusivamente a noi stessi, siamo partiti col piede giusto. Mi aspetto che i vari top team saranno molto vicini fra loro e non vedo l’ora di verificare il valore del nostro pacchetto in rapporto agli avversari”, ha concluso Vassuer.