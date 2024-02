Formula 1, test top secret per Red Bull: a Silverstone presente anche Horner

SportFair

Ieri, mentre veniva svelata la nuova SF-24, la Red Bull sfrecciava in pista a Silverstone per un test top-secret. Sono circolate sui social le prime immagini della monoposto campione del mondo, ma a far parlare è un altro dettaglio.

A Silverstone, infatti, era presente Christian Horner, team principal Red Bull, indagato per comportamento inappropriato. Horner è stato visto sorridere e ridere con la squadra.

Il team principal Red Bull venerdì scorso ha effettuato un colloquio di oltre 8 ore con un avvocato esterno ingaggiato da Red Bull per risolvere il caso, ma intanto partecipa attivamente al lavoro del team.

Horner ha negato ogni tipo di accusa e non ha intenzione di dimettersi. Non sono stati rivelati dettagli sull’incontro con l’avvocato, nè il team Red Bull ha trovato al momento una soluzione al caso.

Ai team di F1 sono concessi due giorni di riprese per raccogliere i dati delle loro auto in pista e Horner ha partecipato attivamente al test di Silverstone, senza rinunciare ai suoi impegni lavorativi nonostante la situazione delicata.

E’ previsto, inoltre, che Horner sarà presente al lancio della nuova RB20, in programma domani.