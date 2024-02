Test Bahrain, Leclerc tra miglioramenti e consapevolezze: “Red Bull ancora molto avanti, ma…”

SportFair

E’ in corso in Bahrain l’ultima delle tre giornate di test di Formula 1 che anticipano la stagione 2024, al via il 2 marzo proprio sul circuito di Sakhir.

Charles Leclerc è sceso in pista da poco, per disputare tutto l’orario pomeridiano, ma prima di salire a bordo della sua SF-24 è stato protagonista di una conferenza stampa piloti, nella quale ha parlato delle sensazioni e del distacco da Red Bull.

Le sensazioni di Leclerc durante i test del Bahrain

“È difficile dire a che punto siamo. Abbiamo svolto bene il nostro programma e non ci sono state sorprese negative. Tutti i dati delle prove hanno contribuito a far sì che le aspettative dal simulatore fossero corrette. La mia sensazione però è che la Red Bull sia ancora molto avanti”, ha affermato il monegasco della Ferrari.

“Ora abbiamo una base molto migliore, l’anno scorso non sapevamo esattamente dove fossero i nostri punti deboli. È stato uno dei test peggiori della mia carriera. Ora sappiamo in che direzione dobbiamo andare con lo sviluppo. Questo ci dà una buona sensazione. Con la SF-23 ogni volta che il vento cambiava, l’equilibrio dell’auto cambiava completamente. Ora è migliorato. La macchina si comporta in modo molto più naturale. Lo abbiamo notato già il primo giorno”, ha concluso Leclerc.