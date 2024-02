Ferrari, svelata la nuova SF-24: presentazione minimal per il team di Maranello | VIDEO

SportFair

L’attesa è terminata! La Ferrari ha presentato ufficialmente la SF-24, la monoposto con cui Leclerc e Sainz gareggeranno nella stagione 2024 di Formula 1.

Una presentazione rapidissima: il team di Maranello ha optato per un video breve su YouTube, col quale ha svelato la nuova livrea della Ferrari. Nessun grande evento, dunque, per mostrare la nuova monoposto.

La nuova SF-24

Il rosso resta il colore dominante della Ferrari. Un rosso opaco, con i numeri dei piloti in bianco, con bordo giallo. Sulla monoposto Ferrari spuntano in bianco i nomi di Leclerc e Sainz, mentre ai lati due strisce, una bianca e una gialla, attraversano la livrea, dalle ruote posteriori fino all’abitacolo del pilota, per poi ricomparire sul muso.

La nuova SF-24 ha un muso più corto e l’ala in stile Red Bull.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024