Formula 1, telaio e muso nuovi: svelata la nuova AMR24 di Aston Martin | FOTO

E’ iniziata un’importantissima settimana di presentazioni di squadre di Formula 1. In attesa di scoprire le livree di Ferrari, Mercedes e Red Bull, l’Aston Martin ha mostrato i muscoli.

E’ stata presentata oggi la AMR24, la nuova monoposto Aston Martin che si basa sui punti di forza del suo predecessore e applica gli insegnamenti della stagione di maggior successo fino ad oggi.

La squadra ha affinato la sua conoscenza per produrre un’auto con una finestra operativa più ampia per sbloccare le prestazioni sui diversi circuiti del calendario da record della Formula Uno. La prima vettura ad essere progettata e costruita nell’AMR Technology Campus.

“Il design del telaio è nuovo, così come il muso, l’alettone anteriore, la sospensione anteriore e quella posteriore. Vogliamo competere nella gara di sviluppo in questa stagione e questa vettura è progettata per fare proprio questo“, ha dichiarato il direttore tecnico Aston Martin Dan Fallows.

Dettagli tecnici della nuova AMR24 dell’Aston Martin

Tagliando l’aria a velocità superiori a 220 miglia orarie, l’ala anteriore dirige il flusso d’aria attraverso tutte le superfici aerodinamiche ed è fondamentale per le prestazioni della vettura. L’AMR24 presenta un design rivisto dell’ala anteriore e del muso per una gestione più efficace ed efficiente della scia delle ruote anteriori da 18 pollici.

L’ala anteriore e il muso lavorano in tandem con le alette sulle ruote per controllare la scia della ruota anteriore e dirigerla lontano dalla carrozzeria per contribuire ad aumentare la deportanza nella parte posteriore della vettura. Gran parte della deportanza dell’auto è generata dal pavimento. Estrarre il massimo da quest’area è fondamentale per sbloccare le prestazioni; il design delle pance laterali e della carrozzeria è stato rivisto per migliorare la gestione del flusso d’aria intorno al pavimento e sopra l’alettone posteriore.

Il sottosquadro sotto l’ingresso della sponda laterale è più profondo, mentre la superficie superiore conserva il caratteristico canale in picchiata verso il basso del predecessore dell’AMR24, creando spalle laterali scanalate che guidano l’aria lungo i lati dell’auto.

La carrozzeria è avvolta in un involucro termoretraibile attorno al compatto propulsore ibrido V6 turbocompresso da 1,6 litri e ai sistemi di raffreddamento sottostanti, e la sezione superiore presenta un cannone di raffreddamento nella parte posteriore che dirige l’aria dai radiatori. Le sospensioni hanno due ruoli chiave: controllare il trasferimento del peso per migliorare la capacità in curva e garantire che la maggior parte possibile del pneumatico sia a contatto con la superficie della pista per una maggiore aderenza e un’applicazione anticipata dell’acceleratore.

“È stato fatto del lavoro su entrambe le estremità della vettura in termini di sospensioni. L’anteriore lavorerà in modo più efficiente insieme all’ala anteriore, mentre sul posteriore è stato fatto un lavoro aerodinamico per ottimizzare il nostro layout in quell’area“, ha concluso Fallows.