Lewis Hamilton in Ferrari, Perez entusiasta: “una grande notizia!”

La stagione 2024 di Formula 1 inizia nel weekend. Le prime due gare avranno una programmazione anomala, col GP che si disputa il sabato. In Bahrain i piloti hanno già sfrecciato nei giorni scorsi per i test pre-stagionali, mentre sabato si battaglierà per la prima vittoria dell’anno.

Nonostante la voglia di vedere cosa i piloti faranno in pista e se Verstappen e Red Bull avranno dei rivali in pista, nel paddock si parla ancora della mossa di mercato che riguarda Hamilton, che ha deciso di iniziare una nuova avventura in Ferrari a partire dal prossimo anno.

Di questo grosso colpo ha parlato anche Sergio Perez: “penso che sia una bella storia che Lewis vada alla Ferrari perché è fantastico per lo sport e per la F1, avere un nome come quello legato alla Ferrari è una grande notizia“, ha affermato il messicano a Motorsport.

“Sappiamo quanto siano gelosi i team quando si tratta di condividere informazioni. Lewis è lì da molti anni e porterà le conoscenze in un’altra squadra”, ha concluso Perez sul 2024 che Hamilton dovrà trascorrere in Mercedes.