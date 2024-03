Formula 1, Verstappen pensa già a domani: “abbiamo qualche problemino, ma…”

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è ufficialmente iniziata: i piloti sono scesi in pista sul circuito di Sakhir per le prime due sessioni di prove libere del GP del Bahrain.

Giornata non troppo soddisfacente, in termini di risultati, per il campione del mondo Max Versatppen, sesto oggi in pista, ma l’olandese non sembra insoddisfatto.

Le parole di Max Verstappen dopo le libere del GP del Bahrain

“Non credo sia andata troppo male, siamo molto vicini, magari alcuni hanno alzato di più il motore a livello di velocità di punta. Noi ci concentriamo su noi stessi, oggi abbiamo avuto qualche problemino al bilanciamento tra anteriore e posteriore, ma nulla di grosso“, ha dichiarato Max Verstappen.

“Dobbiamo trovare le condizioni ideali soprattutto su questo asfalto che è molto abrasivo. Una volta che le trovi poi recuperi tanto tempo, ora concentriamoci un pochino di più su domani“, ha concluso.