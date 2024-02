Carlos Sainz tra presente e futuro: “voglio dare il massimo nell’ultimo anno con Ferrari”

SportFair

E’ iniziato ufficialmente il primo weekend di gara della stagione 2024 di Formula 1. I piloti si sono presentati in conferenza stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al GP d’esordio, quello del Bahrain, in programma in via eccezionale sabato pomeriggio.

Tra i piloti che hanno ricevuto più domande dai media c’è Carlos Sainz, al suo ultimo anno in Ferrari dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton.

Le parole di Carlos Sainz in conferenza stampa in Bahrain

“Una delle stagioni più lunghe finora, ci stiamo preparando. Sembra che l’ultima gara è stata ieri, gli inverni sono sempre più brevi, così come anche i test. Abbiamo fatto un buon test, abbiamo compreso bene la vettura, siamo riusciti a fare tutte le prove che volevamo, mi sento pronto per questa prima gara“, ha esordito lo spagnolo.

“Non so ancora dove andrò, non so quale sarà la mia opzione migliore, so che voglio dare il massimo nel mio ultimo anno in Ferrari. Per il mio futuro, la situazione è cambiata tanto e ora c’è bisogno di un po’ di tempo per decidere e analizzare tutte le opzione disponibile e capire quale sarà il progetto migliore che mi dia la possibilità di diventare campione del mondo, che è il mio sogno“, ha concluso sul suo futuro.