Svelata la W15 della Mercedes: sul muso torna l’argento col verde Petronas | FOTO

SportFair

Un San Valentino davvero speciale per gli appassionati di Formula 1. Dopo la presentazione della nuova SF-24 della Ferrari, svelata ieri con un brevissimo video, oggi è il turno della Mercedes.

Il team di Brackley ha scelto il giorno degli innamorati per mostrare al mondo intero la nuova W15.

La nuova W15

La Mercedes-AMG F1 W15 E PERFORMANCE si basa su quanto appreso nelle due stagioni precedenti e una nuova vettura consente al team di apportare modifiche più grandi che non sarebbero possibili durante la stagione.

Queste modifiche includono un nuovo telaio e una nuova box del cambio. Aerodinamicamente, come sempre, l’attenzione si è concentrata sull’efficienza, sulla ricerca infinita per trovare più carico aerodinamico con meno resistenza e consegnarlo alla virata in un modo che integri la funzione delle sospensioni e dei pneumatici.

Grande attenzione è stata posta sul miglioramento dell’imprevedibile asse posteriore della vettura precedente. Il team ha lavorato duramente per garantire che entrambi gli assi, ma in particolare l’asse posteriore, mantenessero un migliore controllo dello pneumatico rispetto al W14. Sono stati inoltre apportati alcuni miglioramenti alle aree in cui avevamo margini di miglioramento, tra cui l’effetto DRS e le prestazioni dei pit stop.

Tuttavia, è la parte inferiore dell’auto il luogo in cui si trovano i principali fattori di differenziazione. James Allison ha dichiarato: “con l’attuale generazione di auto, gran parte delle prestazioni derivano dal modo in cui il pavimento interagisce con la strada. L’efficacia o meno di un’auto dipende da quanto bene il pavimento può comportarsi aerodinamicamente”.

Eliminare le prestazioni incoerenti del W14 e il suo retrotreno a volte dispettoso è stato un obiettivo tecnico chiave. Sia George che Lewis hanno ben chiari i vantaggi che potrebbero portare se la squadra fosse stata in grado di farlo.

Il lavoro svolto dal team negli ultimi due anni è stato fonte di ispirazione sia per George che per Lewis.

La livrea per il 90° anniversario delle Frecce Argento

Un’altra differenza visibile con il W15? La livrea. Nell’anno in cui le iconiche Frecce d’Argento festeggiano il loro 90 ° anniversario, il celebre argento ritorna per affiancare l’iconico nero delle ultime stagioni.

La sezione del muso si trasforma quindi in argento, con l’iconico motivo a stella a tre punte sul coperchio del motore. Il caratteristico rosso INEOS “Toto Rosso” è presente prevalentemente sull’alettone posteriore e sul roll-hoop in un omaggio a INEOS Sport, con il verde PETRONAS che fornisce un flusso dinamico attraverso l’auto.

La nuova livrea riflette la forza commerciale della squadra, così come le recenti notizie. Marchi di prim’ordine come SAP, WhatsApp e Luminar si sono tutti uniti all’ecosistema di partner del team negli ultimi mesi.