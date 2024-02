L’ultimo anno in Mercedes e il futuro in Ferrari, Hamilton sincero: “tutto è stato sconvolto”

SportFair

Sabato si corre il GP del Bahrain, dunque la stagione 2024 di Formula 1 è ufficialmente iniziata: i piloti hanno parlato oggi alla stampa in conferenza e domani scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere.

Occhi puntatissimi su Lewis Hamilton, che dal prossimo anno sarà un pilota Ferrari.

Le parole di Lewis Hamilton in conferenza stampa in Bahrain

“Tutti siamo molto concentrati, è sempre un momento entusiasmante quando ci ritroviamo tutti insieme, c’è sempre tanta motivazione all’interno del team, abbiamo una piattaforma migliore, ancora tanti problemi da risolvere, non una situazione perfetta ma migliore rispetto agli anni scorsi“, ha esordito il pilota britannico della Mercedes.

“Come gestire quest’anno? Non cambia nulla in realtà, sono andato in fabbrica lunedì e vogliamo attaccare a tutta, tutti sono concentrati sul loro lavoro, c’è così tanto affetto all’interno del team che io continuerò sempre ad amare questo team e tutti hanno capito la mia scelta e mi stanno garantendo un supporto enorme e tutti sanno che io sono qui per dare il mio meglio quest’anno. Ci saranno tante esperienze emozionanti lungo il corso dell’anno ma faremo tutto insieme“, ha aggiunto Hamilton riguardo il suo ultimo anno in Mercedes.

Sulla decisione di passare in Ferrari, poi, ha concluso. “è stato un inverno difficile e inconsueto. A gennaio tutto è stato sconvolto, quando si è presentata questa opportunità e ho passato tanto tempo da solo per garantire di mettere a posto tutti i conti, prendere la decisione giusta e io penso di averla presa e sono entusiasta. Sono entusiasta anche per quest’anno“.