Schumacher, Vasseur e… l’italiano: Lewis Hamilton sul suo futuro in Ferrari

E’ in corso in Bahrain l’ultima delle tre giornate di test di Formula 1 che anticipano la stagione 2024, al via il 2 marzo sul circuito di Sakhir. A margine dell’ultima giornata di lavoro in pista, i piloti hanno risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Bersagliato di domande sul suo futuro, Lewis Hamilton ha parlato molto del suo 2025 in Ferrari. Nonostante oggi Vasseur abbia chiesto di rimandare al termine della stagione 2024 ogni domanda e curiosità su Hamilton in rosso, oggi al pilota britannico sono state fatte molte domande a riguardo.

Lewis Hamilton non si è tirato indietro, rispondendo ai giornalisti e raccontando della sua decisione.

Lewis Hamilton e la decisione di un futuro in Ferrari

“All’epoca del rinnovo ovviamente vedevo il mio futuro con la Mercedes. Ma a fine anno si sono aperte nuove opportunità e ho deciso di coglierle. È stata la decisione più difficile della mia vita, sono legato alla Mercedes da 26 anni. Mi hanno sostenuto e abbiamo vissuto insieme un’avventura incredibile, che ha segnato la storia dello sport e di cui sono molto orgoglioso. Ma, alla fine, sono io a scrivere la mia storia e ho sentito che era giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo“, ha affermato Hamilton.

Il pilota britannico è tornato poi indietro nel tempo, a quando guardava in tv le gare di Michael Schumacher con la Ferrari: “come tutti i piloti ho guardato Michael in gioventù, nel suo periodo di massimo splendore. Pensavo a come sarebbe stato guidare in rosso un giorno“.

L’importanza del ruolo di Vasseur

“Ho corso con lui e abbiamo avuto un successo straordinario in F3 e anche in GP2, siamo sempre rimasti in contatto. Quando ha ottenuto il posto alla Ferrari, sono stato felicissimo per lui. Credo che le stelle si siano allineate e che non sarebbe successo senza di lui. Quindi gli sono molto grato e sono davvero entusiasta del lavoro che sta svolgendo“, ha concluso Hamilton, che ha poi ‘promesso’ di provare ad imparare l’italiano: “ma ci proverò. Da ragazzino quando guidavo sui kart in Italia avevo imparato qualche frase“.