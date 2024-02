Lewis Hamilton in Ferrari, Felipe Massa sicuro: “bella mossa!”, e su Leclerc e Sainz…

SportFair

E’ trascorso quasi un mese ormai dall’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota britannico, attualmente in Mercedes, sarà un pilota della Rossa a partire dal 2025 ed in tantissimi fremono dalla voglia di sapere cosa riuscirà a fare a bordo della monoposto del team di Maranello.

Felipe Massa, ex pilota Ferrari, ha commentato ai microfoni del Corriere dello Sport la mossa Ferrari.

Felipe Massa sul passaggio di Hamilton in Ferrari

“Gran bella mossa, Hamilton è un pilota fantastico, quasi tutti i record della F1 sono suoi. Leclerc se vuole diventare un fuoriclasse non deve avere paura di nessuno, Senna ha lottato con Prost fino a spingerlo altrove”, ha affermato l’ex pilota brasiliano.

“Avere un Sainz in calo non conviene alla stessa Ferrari che ha bisogno di punti per il Mondiale Costruttori. Carlos rispetterà la squadra perché ha una reputazione da difendere e nessun team vuole un pilota che dà problemi”, ha concluso.