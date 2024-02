Formula 1, Leclerc tra consapevolezze e motivazione: “24 gare sono veramente tante”

SportFair

Inizia sabato la stagione 2024 di Formula 1. Sky ha presentato oggi la programmazione Motori e all’evento ha partecipato, via video, anche Charles Leclerc, pilota della Ferrari.

Il monegasco ha parlato della nuova stagione di Formula 1, con la gara del Bahrain eccezionalmente di sabato, tra aspettative e fatiche.

“Una stagione si prepara come ogni anno nel migliore dei modi. Ho fatto tantissima preparazione, ma la cosa più importante sarà la gestione del tempo, perché 24 gare sono veramente tante“, ha dichiarato Leclerc.

“Sarà impegnativo per tutti gli addetti ai lavori e anche per noi che in macchina dobbiamo essere sempre al 100%. Ma faccio quel che mi piace di più al mondo. Sono sempre eccitato in questo momento della stagione, perché ci sono tanti momenti interrogativi. Venerdì sapremo di più“, ha concluso.