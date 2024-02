Formula 1, Leclerc avverte: “se il nostro massimo fosse il quinto posto…”

SportFair

E’ tutto pronto in Bahrain per il primo GP della stagione 2024 di Formula 1. I piloti scenderanno in pista oggi per le prime due sessioni di prove libere che daranno già le prime indicazioni sui più veloci in pista.

Motivato e sereno, grazie ad un test positivo, Charles Leclerc ha così parlato alla stampa nel media day: “per me l’unica cosa certa è che la Red Bull è ancora avanti, e lo è nettamente. So di sembrare un disco rotto, perché continuo a ripetere sempre la stessa cosa. Dietro la Red Bull tutto è possibile. In definitiva, per me questo è il tema centrale dopo i test: dove siamo? Quanto siamo competitivi? Onestamente non so dirlo. Ad esempio noi abbiamo fatto una simulazione di gara completa, mentre la Red Bull solo parziale. Questo significa che non abbiamo ancora visto la loro reale velocità”.

Il monegasco della Ferrari ha parlato anche delle sue aspettative: “di solito, sono una persona che sorride. Ma l’anno scorso è stato molto difficile farlo, perché è stato un test molto, molto difficile, probabilmente il peggiore che abbia mai vissuto nella mia carriera in F1, perché nulla andava per il verso giusto. Però non dobbiamo confondere guidabilità con competitività: questa vettura è più guidabile, ma per la competitività bisognerà vedere. Se il nostro massimo fosse la P5 o la P6, non sorriderei più“.