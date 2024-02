Formula 1, indiscrezione shock: la Red Bull indaga su Horner

SportFair

Sorpresa nel mondo della Formula 1: a pochi giorni dal clamoroso annuncio del passaggio di Hamilton in Ferrari, a partire dalla stagione 2025, arriva un nuovo colpo di scena nel mondo a quattro ruote.

Christian Horner, direttore del team Red Bull, è indagato per presunti comportamenti inappropriati verso un dipendente a seguito di una denuncia. La squadra campione di F1 nel 2023 ha addirittura rilasciato un comunicato ufficiale per rispondere alle informazioni pubblicate su alcuni media.

La nota della Red Bull

“Dopo che la società è venuta a conoscenza di alcune recenti accuse , è stata avviata un’indagine indipendente. Questo processo, che è già in corso, viene portato avanti da un avvocato specializzato esterno. Prendiamo queste questioni molto seriamente e l’indagine si concluderà il prima possibile. Non sarebbe opportuno commentare ulteriormente in questo momento“, si legge nella nota.

Secondo il quotidiano olandese The Telegraaf, l’accusa sarebbe arrivata da una persona interna alla squadra che si sarebbe lamentata di questo comportamento indesiderato da parte dell’esecutivo britannico. Lo stesso Horner avrebbe smentito queste affermazioni, ma la Red Bull avrebbe scelto di svolgere azioni in maniera indipendente.