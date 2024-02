Formula 1, Hamilton svelerà i segreti Mercedes alla Ferrari? Il commento di Toto Wolff

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 si avvicina sempre più! Diversi team hanno svelato le nuove monoposto per il nuovo Mondiale, ma l’attesa è tutta per Ferrari e Mercedes, che toglieranno i veli alle vetture la prossima settimana.

In attesa della nuova stagione c’è chi pensa già al prossimo anno, a quando Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari.

Ci pensa anche la Mercedes, perchè il britannico potrebbe rivelare ‘segreti’ del suo vecchio Team, anche se non la pensa così Toto Wolff.

Toto Wolff non ha dubbi sull’integrità di Hamilton

“Non lo temo affatto. Abbiamo ingegneri che ci lasciano per andare in altre squadre e i periodi di preavviso sono a volte anche di sei mesi. Non ho alcun dubbio sull’integrità di Lewis in termini di condivisione delle informazioni e, a questo proposito, voglio solo assicurarmi che questa sia una stagione di grandi risultati per entrambi i piloti e per la Mercedes: tutti noi daremo il massimo per raggiungere questo obiettivo“, ha affermato il team principal Mercedes.

“In termini di sviluppo futuro, credo che questo sia un aspetto che dobbiamo esaminare. I regolamenti rimarranno praticamente invariati nel 2024. Per quanto riguarda il 2025, valuteremo più avanti nella stagione cosa significa in termini di informazioni tecniche“, ha concluso Wolff.