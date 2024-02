Formula 1, Hamilton lancia la sfida dopo i test: “siamo nettamente migliorati”

SportFair

Ultima stagione di Lewis Hamilton in Mercedes, poi sarà Ferrari. Il britannico è sceso in pista nella seconda giornata in Bahrain per i test e ha chiuso la sessione al terzo posto alle spalle di Sainz e Perez. La stagione si preannuncia spumeggiante e il 39enne si candida ad un ruolo da protagonista.

Al termine della sessione il pilota della Mercedes ha analizzato le prestazioni della nuova monoposto: “è stata una giornata produttiva. Abbiamo chiaramente migliorato la vettura di quest’anno e la macchina è molto piacevole da guidare. Abbiamo ancora dei progressi da fare, ma questa è una buona base. Non vedo l’ora di tornare in pista”.