Formula 1, sostituto Hamilton in Mercedes: il pronostico di Oscar Piastri

La stagione 2024 di Formula 1 è alle porte! Sabato i piloti si sfideranno in pista sul circuito di Sakhir per il primo GP dell’anno, il GP del Bahrain.

In attesa di vedere l’attività in pista e poter parlare delle prestazioni di piloti e vetture, si parla ancora del caso Horner e del futuro di Lewis Hamilton in Ferrari. Durante i test del Bahrain della scorsa settimana, Oscar Piastri ha fatto un pronostico sul futuro sostituto di Hamilton in Mercedes.

Il team di Brackley, infatti, deve trovare adesso un nuovo pilota, che affianchi George Russell dalla prossima stagione. In griglia sono solo tre i campioni del mondo, Verstappen, Hamilton e Alonso.

Proprio il nome di quest’ultimo nelle ultime settimana viene spesso accostato a Mercedes e Oscar Piastri è certo che sarà lui il sostituto di Lewis Hamilton.

Il pronostico di Oscar Piastri sul sostituto di Hamilton in Mercedes

Quando si è saputo che Hamilton sarebbe andato alla Ferrari, Jenson Button aveva già detto che gli sarebbe piaciuto vedere Fernando alla Mercedes. Ora chi ha seguito questa linea di pensiero è Oscar Piastri . Il pilota della McLaren ha osato pronosticare durante i test in Bahrein che “Alonso andrà alla Mercedes“. Un pronostico da non sottovalutare quello di Piastri, il cui rappresentante è Mark Webber, amico di Alonso.