Caso Horner, la posizione della Formula 1 sull’indagine Red Bull

La nuova stagione di Formula 1 non è ancora iniziata ma il 2024 è partito col botto. L’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 ha creato molto scompiglio, lasciando tutti sorpresi, ma poco tempo dopo l’indagine in casa Red Bull è passata in primo piano.

Christian Horner, team principal della squadra campione del mondo, è infatti indagato per comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente. Non è ancora chiaro di cosa è incolpato, secondo alcune indiscrezioni avrebbe mandato delle foto intime, secondo altre invece avrebbe solo usato dei toni troppo duri.

Due settimane fa Horner è stato ascoltato dall’avvocato ingaggiato da Red Bull per il caso, un colloquio di 8 ore durante il quale il Team Principal ha respinto ogni accusa.

Lo stesso ha fatto la settimana scorsa a margine della presentazione della nuova monoposto Red Bull. Adesso, la Formula 1 si è pronunciata a riguardo, esprimendo una posizione ufficiale in merito al caso.

La posizione della Formula 1

“Abbiamo notato che la Red Bull ha avviato un’indagine indipendente in merito alle accuse interne alla Red Bull Racing. Ci auguriamo che la questione venga chiarita al più presto, dopo un processo equo e approfondito. Non faremo ulteriori commenti in questo momento”, questo il messaggio della Formula 1.