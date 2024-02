Lewis Hamilton in Ferrari, il consiglio di Sainz: “fategli provare…”

SportFair

Carlos Sainz è stato ieri in Italia, sul circuito di kart di Cremona, per presentare il suo nuovo progetto personale: il marchio di kart CS55. A margine dell’evento, il pilota spagnolo della Ferrari, al suo ultimo anno con la Rossa, ha parlato di presente e futuro.

Non è mancata una battuta su Lewis Hamilton ai microfoni di AS: qualche consiglio per Hamilton al suo arrivo in Ferrari? “Fategli provare il mio kart!”

“Sto bene, è vero che sono state due settimane molto intense per tutti a casa, a Maranello, ma mi sto concentrando sulla preparazione per questa stagione, che è molto importante per la Ferrari”, ha esordito Sainz.

“Cerco sempre di cercare un livello di pressione alto. Devi sentirti sotto pressione e stressato, devi essere nervoso prima di una gara di Formula 1, quando fai una partenza o un giro di qualifica. Da lì ho le mie tecniche per affrontare quei livelli di pressione. Non mi piace andare alle gare troppo rilassato. Ecco perché lo cerco nella formazione. Quest’anno, come i nove precedenti, è l’anno più importante della mia carriera. Affronto tutti così. E altro ancora alla Ferrari”, ha aggiunto lo spagnolo, che non ha poi voluto parlare del suo futuro in F1.