Filippo Magnini show! E’ campione del mondo master

SportFair

Certi amori, si sa, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Filippo Magnini, la sua amata vasca non l’ha mai abbandonata e adesso, è tornato anche alle gare, dopo il suo ritiro di ormai 7 anni fa.

L’ex capitano della Nazionale italiana di nuoto, due volte campione del mondo dei 100 stile libero (2005 e 2007) e tre d’Europa, oggi si è laureato campione mondiale tra i master.

In Qatar, nella vasca dell’Aspire Domè di Doha, il 42enne pesarese, sposato con l’ex velina Giorgia Palmas, ha vinto la categoria M40-44 in 51″05, crono che è meno di tre secondi rispetto a quando conquistava gli ori iridati e continentali. E’ ancora lui, dunque, il re dei 100 stile libero. Alle spalle di Magnini, il russo Andrei Kurnosov (52″60) in rappresentanza dei Nuotatori Indipendenti Associati, terzo il brasiliano Jose Sanches Junior (52″94).