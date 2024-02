Ferrari, accesa per la prima volta la Power Unit della SF-24 | VIDEO

Il mondiale di Formula 1 è alle porte e l’attesa è sempre più alta. La Ferrari ha annunciato l’arrivo di Lewis Hamilton dal 2025 e la coppia con Leclerc preannuncia spettacolo. Con un breve video pubblicato sui profili social, la Ferrari ha fatto sentire al mondo il ‘suono’ della power unit montata sulla SF-24.

Si avvicina il giorno della presentazione della nuova monoposto e la coppia Leclerc-Sainz si prepara ad infiammare il Mondiale, a caccia del campione del mondo Max Verstappen. Ad assistere anche il team principal Frédéric Vasseur. Al termine del primo avviamento, come da tradizione, è scattato l’applauso dei componenti del team presenti in reparto.

A wake-up call, with a difference 👀

The SF-24 fires up for the first time! ❤️#SF24 pic.twitter.com/r0m6VZVo9E

