Favola Darderi: vince in finale contro Bagnis e trionfa all’ATP Cordoba

Grandissimo risultato per l’Italia del tennis all’ATP Cordoba: la grande impresa è stata realizzata da Luciano Darderi, tennista italiano classe 2002 e alla ribalta negli ultimi giorni. E’ andata in scena la finale contro Facundo Bagnis e la partita si è conclusa a favore dell’italiano in un’ora e 25 minuti.

Partenza strepitosa di Darderi che domina il primo set con il netto punteggio di 1-6. Nel secondo set si registra la reazione di Bagnis ma l’azzurro trova le giuste energie nel momento decisivo del set e chiude con un entusiasmante 4-6. Per Darderi si tratta del primo titolo ATP e vola al numero 76 del mondo.