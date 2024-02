FantaSanremo 2024, la classifica dopo la seconda serata: Dargen si conferma leader

SportFair

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è archiviata. Ieri sera all’Ariston si sono esibiti 15 dei 30 cantanti in gara, che sono stati presentati dagli altri 15 colleghi, in degli accoppiamenti sorteggiati in conferenza stampa.

Al termine della serata di ieri è Geolier seguito da Irama e Annalisa. Questa mattina, per, oltre alla top 5 decretata da televoto e giuria delle radio, in tantissimi fremono per conoscere un’altra classifica. Quella del FantaSanremo.

Dargen D’Amico si conferma il migliore di tutti. Dopo l’ingresso all’Ariston ricoperto di pupazzi, il cantante ha optato ieri per un look più sobrio, facendo però di tutti per conquistare più punti possibile, portandone a casa ben 95.

Dopo la seconda serata del Festival scivola all’ultimo posto Alessandra Amoroso, che ieri ha portato a casa solo 10 punti per il suo outfit total black.

La classifica del Fantasanremo 2024 dopo la seconda serata

Dargen D’Amico 210 Loredana Bertè 145 BigMama 123 Emma 120 Mahmood 118 Renga e Nek 105 Annalisa 100 Il Volo 100 Negramaro 100 Alfa 98 Il Tre 98 Bnkr44 95 La Sad 95 The Kolors 95 Mr Rain 93 Diodato 90 Fred De Palma 90 Geolier 85 Rose Villain 75 Santi Francesi 75 Clara 70 Gazzelle 70 Ricchi e Poveri 70 Ghali 65 Maninni 65 Angelina Mango 55 Fiorella Mannoia 55 Irama 50 Sangiovanni 45 Alessandra Amoroso 35