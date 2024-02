FantaSanremo 2024, i La Sad prendono il comando: la classifica dopo la serata cover

SportFair

Il Festival di Sanremo 2024 sta per volgere al termine. Questa sera sapremo chi è il vincitore della 74ª edizione della kermesse canora più amata, seguita, ma anche odiata e criticata d’Italia.

Ieri sera Geolier si è aggiudicato la serata cover, lasciandosi alle spalle una Angelina Mango da brividi, che ha omaggiato il padre con la canzone Rondine.

Parallelamente alla gara canora, i 30 Big in gara si sfidano anche al FantaSanremo. In tantissimi, infatti, giocato a questa appassionante sfida virtuale, puntando sui cantanti in gara, nella speranza che raccolgano il maggior numero di punti possibile.

Dopo la serata di ieri in tantissime Leghe probabilmente si è registrato qualche scossone in classifica. I La Sad hanno preso la testa della classifica, detronizzando Dargen D’Amico, adesso 2°, ma sicuramente chi ha puntato su BigMama, Negramaro e anche Renga e Nek, avrà qualche piacevole sorpresa al risveglio questa mattina.

Nek ha finalmente trovato “Laura” sul pubblico, mentre Renga ha rubato la borsetta alla figlia, in platea. Un ricchissimo jackpot.

La classifica del Fantasanremo 2024 dopo la quarta serata

La Sad 375 Dargen D’Amico 360 BigMama 333 Negramaro 315 Il Tre 298 Renga e Nek 289 Emma 270 Alfa 268 Ricchi e Poveri 260 sangiovanni 248 bnkr44 245 The Kolors 235 Annalisa 225 Mr Rain 223 Angelina Mango 220 Il Volo 215 Rose Villain 210 Geolier 205 Loredana Bertè 205 Fred De Palma 200 Ghali 195 Maninni 190 Diodato 175 Mahmood 173 Fiorella Mannoia 170 Santi Francesi 155 Gazzelle 150 Clara 130 Alessandra Amoroso 120 Irama 120