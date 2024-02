Europei Atletica Roma 2024, sondaggio social per il nome della mascotte: come votare

SportFair

Le forme del Colosseo e un ‘battesimo’ che coinvolge gli appassionati di atletica di tutta Europa. Saranno infatti gli utenti a partecipare attivamente alla scelta del nome della mascotte degli Europei di Atletica Leggera Roma 2024, ispirata alla storia della Città Eterna.

Da oggi sui canali social ufficiali dell’evento verranno raccolte le proposte attraverso i commenti e giovedì 22 febbraio si aprirà il sondaggio sui canali Instagram e X di Roma 2024, che avrà la durata di 24 ore. Il nome più votato dai partecipanti diventerà quello ufficiale della mascotte dell’evento in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico.

Dopo i primi indizi social di oggi, nei prossimi giorni la mascotte verrà presentata al pubblico e la città inizierà a scoprire le sue caratteristiche. Il disegno richiama il Colosseo, il monumento più celebre della Città Eterna, pronta a ospitare i Campionati Europei di Atletica Leggera a 50 anni di distanza dall’ultima edizione svolta nel 1974, mentre i colori sono quelli che caratterizzano l’evento.

La mascotte di Roma 2024 ama stare in mezzo alla gente e inizierà a farsi vedere in giro per la città, aspettando di animare da protagonista le sei giornate degli Europei a giugno. La vedremo interagire con gli atleti sul campo di gara e intrattenere il pubblico sugli spalti e nel Fan Village che verrà allestito all’esterno dello stadio. Ma prima di tutto ha bisogno di un nome: aiutatela a trovarlo!