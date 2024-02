Europa e Conference League: i sorteggi e le possibili avversarie delle italiane

SportFair

Sono tre le squadre italiane qualificate agli ottavi di finale di Europa League (Roma, Milan e Atalanta) e una in Conference League (Fiorentina). Continua il momento entusiasmante delle squadre italiane in Europa e le prospettive per il futuro sono sempre più entusiasmanti. Già qualificate Atalanta e Fiorentina, ai 16esimi si sono registrate le qualificazioni di Milan e Roma. Rossoneri ko al ritorno contro il Rennes (3-2), ma forti del 3-0 dell’andata. I giallorossi agli ottavi dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Feyenoord.

Le qualificate agli ottavi in Europa League

West Ham (testa di serie)

Brighton (testa di serie)

Rangers (testa di serie)

Atalanta (testa di serie)

Liverpool (testa di serie)

Villarreal (testa di serie)

Slavia Praga (testa di serie)

Bayer Leverkusen (testa di serie)

Milan (non testa di serie)

Friburgo (non testa di serie)

Qarabag (non testa di serie)

Benfica (non testa di serie)

Marsiglia (non testa di serie)

Roma (non testa di serie)

Sparta Praga (non testa di serie)

Sporting Lisbona (non testa di serie)

Le possibili avversarie di Milan e Roma

Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

West Ham

Villarreal

Le possibili avversarie dell’Atalanta

Benfica

Friburgo

Qarabag

Marsiglia

Sporting Lisbona

Sparta Praga

Le possibili avversarie della Fiorentina Conference League

Molde

Olympiacos

Royale Union

Sturm Graz

Maccabi Haifa

Ajax

Dinamo Zagabria

Servette

Il sorteggio di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24 si terrà venerdì 23 febbraio alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Il sorteggio di Conference League

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Conference League 2023/24 verrà effettuato venerdì 23 febbraio presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera, alle 13:00 CET.