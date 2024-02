EuroBasket Qualifiers, l’Italia parte per Szombathely: Melli lascia il raduno, i cambiamenti di Pozzecco

SportFair

Archiviata brillantemente la vittoria contro la Turchia in una Vitrifrigo Arena ricolma d’amore per l’Azzurro, la Nazionale si prepara a partire alla volta di Szombathely, dove domenica 25 febbraio (ore 18.00, live DAZN, Sky Sport Arena e Now) andrà in scena la sfida ai padroni di casa dell’Ungheria, seconda partita della prima finestra di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025.

Il CT Gianmarco Pozzecco apporta cambiamenti al roster: Nicolò Melli è stato autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e quello medico sanitario. Non volerà in Ungheria Stefano Tonut, che nel finale del match contro i turchi ha riportato un trauma al polso destro. Autorizzati a lasciare il raduno anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo.

Si aggregherà alla squadra Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia. Achille Polonara, 88 presenze e 543 punti in Azzurro, sarà il Capitano domenica a Szombathely. Gli Azzurri lasceranno Pesaro nel primo pomeriggio.