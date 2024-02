Egonu-Vannacci, il parere di Velasco: “non so se Paola ha fatto bene, ma…”

SportFair

Paola Egonu ha querelato Roberto Vannacci per le frasi sulla pallavolista nel libro “Il mondo al Contrario”. Durante il programma di Rai Radio1 “Un giorno da Pecora”, Julio Velasco ha commentato questa vicenda.

Egonu-Vannacci, il commento di Julio Velasco

“Egonu ha querelato Vannacci? Non so se ha fatto bene a querelarlo ma dopo quello che ha detto il generale Paola doveva avere una reazione, quanto detto è una cosa che non ha proprio senso, visto che l’italianità sta cambiando, come avviene in ogni paese“, ha affermato Velasco.

“Ci sono uomini che rispondono al significato più classico del termine ‘reazionari’. Non vogliono che cambi nulla. E non riescono a sopportare il ruolo che ha oggi la donna, o che ci siano persone di altre razze in Italia o il cambiamento di atteggiamento verso gli omosessuali, è una reazione al cambiamento“, ha aggiunto il ct della Nazionale italiana di pallavolo.

La frase di Vannacci sulla Egonu è razzista? “Se non è razzista diciamo che stimola il razzismo, perché confrontare l’italianità coi tratti somatici vuol dire proprio parlare di razza“, ha concluso.