Coppa del Mondo di snowboard: doppio podio italiano a Krynica

Giornata importante per l’Italia nel gigante parallelo maschile di Krynica, in Polonia, valevole per la Coppa del Mondo di snowboard: sono arrivati due podi per l’Italia. Roland Fischnaller e Daniele Bagozza si sono piazzati al secondo e terzo posto nella gara vinta dall’austriaco Andreas Prommegger.

“Il cinquantesimo podio della carriera mi rende orgoglioso. E’ un periodo difficile della mia vita, volevo solamente sentire bene la tavola che mi è stata prestata dal mio compagno di squadra Gabriel Messner”, ha detto Fischnaller. “Avevo belle lamine e buon feeling sulla neve, è il primo podio in Polonia, fa caldo anche qui ma abbiamo centrato comunque l’obiettivo”.

Per l’Italia si tratta dei podi numero 12 e 13 in parallelo in gare individuale in questa annata, che vede anche sei podi femminili.