Coppa del mondo di slittino: prima strepitosa vittoria per Voetter e Oberhofer, Rieder/Kainzwaldner terzi

Dopo quattro podi ottenuti in stagione arriva per Andrea Voetter e Marion Oberhofer la prima, meritatissima, vittoria stagionale. E’ la seconda manche sul budello di Altenberg a permettere alle azzurre di mettere in pista una run-monstre, che porta le azzurre dal quarto al primo posto, senza nessuna rivale. Il tempo del doppio italiano è di 1’25″337, ben 201 millesimi meglio delle lettoni Upite/Bigdanova e 2011 prima delle tedesche Eitberger/Schirmer. Le fresche campionesse del mondo nella sprint, medaglia ottenuta sullo stesso budello tedesco, annientano le avversarie e vanno a conquistare la quinta vittoria in carriera nel doppio di Coppa del mondo. E si prendono la testa della classifica generale con 470 punti, contro i 465 delle tedesche Degenhardt/Rosenthal (oggi quinte), e i 416 delle altre teutoniche Eitberger/Schirmer. A sei gare dalla fine del circuito tutto può succedere: la Coppa è riaperta.

Doppio maschile

Ludwig Rieder e Simon Kainzwaldner salgono sul podio nel doppio di Coppa del mondo di Altenberg, grazie a due manche regolari e all’errore di Wendl/Artl nella seconda runa, i tedeschi che guidavano la classifica di metà gara. La vittoria va quindi agli austriaci Gatt/Schoepf con il tempo di 1’24″991, per soli 8 millesimi davanti ai compagni di squadra Steu/Kindl e per 125 millesimi davanti agli azzurri. Ottimo recupero nella seconda manche anche per l’altro equipaggio azzurro composto da Ivan Nagler e Fabian Malleier, autori del secondo tempo nella seconda frazione che permette loro di chiudere al quinto posto con 346 millesimi di ritardo rispetto ai leader, in risalita di nove posti rispetto alla prima frazione. 13/o posto per il terzo equipaggio azzurro Rieder/Gufler a 858 millesimi rispetto ai primi.

Steu/Kindl prendono la vetta della classifica di specialità a 6 gare dal termine della stagione con 486 punti, davanti ai lettoni Bots/Plume con 410 e a Wendl/Arlt a quota 405. Sesto posto per Rieder/Kainzwaldner con 296 punti.

Singolo Maschile

Incredibile seconda run nel singolo maschile di Altenberg, con la pista che andava modificandosi al passare degli atleti. Risultati ribaltati, quindi, rispetto alla prima, con il tedesco Max Langenhan che da 21/o va a vincere con il tempo di 1’51″162, davanti a David Gleirscher, che fa registrare il dodicesimo tempo nella seconda, ma rimane sul podio a 121 millesimi dal vincitore. Kristers Aparjods è terzo a 127, mentre Dominik Fischnaller recupera sei posizioni e chiude al quinto posto, raddrizzando una gara che lo vedeva a metà classifica dopo la prima run. Decimo posto per Leon Felderer, mentre Alex Gufler è 13/o.