Coppa del mondo di slittino, Dominik Fischnaller 9° dopo la prima manche

Il padrone di casa Kristers Aparjods è al comando dopo la prima run del singolo maschile nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in Lettonia, penultimo appuntamento stagionale del massimo circuito che si concluderà proprio nella località baltica il prossimo fine settimana.

Aparjods ha completato il budello di Sigulda in 47″841 con un margine di 0″046 sul tedesco Felix Loch e 0″111 sull’austriaco David Gleirscher. Nono tempo per Dominilk Fischnaller, migliore degli azzurri in gara, con un gap di 0″559 nei confronti di Aparjods; a seguire Alex Gufler è 14esimo a 0″853 con Leon Felderer 18esimo a 1″229.

La seconda manche è in programma alle 11:37, mentre nel primo pomeriggio andranno in scena le sfide sprint.