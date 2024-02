Cile-Argentina, “non c’è un cane”… anzi sì: invasione a 4 zampe sul parquet | VIDEO

SportFair

Durante la partita fra Cile e Argentina, valida per la qualificazione alla Coppa America di basket, è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel corso del primo quarto di gara, un cane è entrato sul parquet con un pallone bucato tra i denti. Un timeout simpatico e del tutto improvviso che ha costretto gli arbitri a fermare la partita per qualche minuto.

Messo in sicurezza il simpatico ‘invasore’, la partita è ripresa regolarmente. Un evento fortunato per il Cile che, nonostante la tradizione non sempre positiva, è riuscito a battere l’Argentina 79-77 davanti al pubblico di casa presente in massa al palazzetto. Non si può dire, di certo, che non ci fosse un cane…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaGiornataTipo (@lagiornatatipo)