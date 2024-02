Ciclismo, annullato il Giro di Sicilia 2024: al suo posto il Giro d’Abruzzo

SportFair

Era tornato nel 2019 dopo un’assenza lunga 42 anni. Dopo 4 anni potrebbe essere scomparso di nuovo. Il Giro di Sicilia si ferma, l’edizione 2024 non ci sarà. Era in programma dal 9 al 12 aprile, fra i borghi dell’isola e le stradine tipiche che hanno visto crescere e trionfare campioni del calibro di Vincenzo Nibali e Damiano Caruso.

Non ci sarebbero i fondi sufficienti (circa un milione) a finanziare la manifestazione. Dal 2019 la corsa è stata finanziata con fondi extraregionali e ultimamente con quelli europei del Po Fesr. La Regione, come spiega l’ass. Elvira Amata, avrebbe cercato in questi mesi di reperire le somme senza però potere dare all’organizzazione le certezze necessarie. Rcs a quel punto avrebbe preferito occupare la data in calendario con il Giro d’Abruzzo.

Annullato il Giro di Sicilia 2024: la conferma di Mauro Vegni

A confermare l’annullamento è stato Mauro Vegni, direttore del ciclismo di RCS Sport. “Noi avevamo un accordo con loro per tre anni, poi è cambiato l’assetto regionale e cambiando i personaggi è cambiato anche l’interesse verso il Giro di Sicilia. È saltato il nome Giro di Sicilia, ma stiamo provvedendo a mettere in piedi un’altra corsa in un’altra regione – spiega Vegni ai microfoni di “Bici.pro” -. Se faccio riferimento alla politica? Certo, se c’è la volontà politica si fa, altrimenti no. E io non discuto. Magari chi c’era prima era appassionato di ciclismo o vedeva delle potenzialità nell’evento, era più favorevole verso il ciclismo. Chi è arrivato adesso ha altre idee per la promozione turistica. E le rispettiamo“.