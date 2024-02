L’indagine e i problemi di Verstappen nelle FP1 in Bahrain, Horner spiega: “dobbiamo ottimizzare la vettura”

SportFair

E’ iniziata l’attività in pista sul circuito di Sakhir. I piloti hanno disputato la prima sessione di prove libere del GP del Bahrain, al termine della quale è Daniel Ricciardo a sorridere.

L’australiano, con gomma soft, ha chiuso davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Norris e Piastri. 6° il campione del mondo Max Verstappen, che ha girato con gomma media, lamentandosi di alcuni problemi col cambio delle marce.

Christian Horner commenta le FP1 del GP del Bahrain

“E’ stato un inverno breve, è sempre bello vedere le macchine in circuito e si vede già che sembriamo tutti un po’ più vicini. Dobbiamo ancora ottimizzare la vettura, ordinare le cambiate, le scalate delle marce che in qualche modo hanno squilibrato la macchina, ma speriamo di potercela fare entro la prossima sessione. Il vento credo abbia condizionato un po’ tutti, specialmente in curva 14, ma abbiamo raccolto ottimi dati. Credo che sia un grande inizio per Daniel (Ricciardo) e la squadra, avevano le mescole soft, ma questo risultato può dargli motivazioni. Dopo solo una sessione è difficile dire“, ha affermato il team principal Red Bull ai microfoni Sky.

“Sono felice di poter tornare a correre, ovviamente è stato un periodo un po’ frenetico, ma sono contento di essere tornato in pista”, ha concluso in riferimento all’indagine Red Bull.