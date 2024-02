Chi era Ernesto Assante? Il critico musicale morto, che tanti italiani stanno ricordando sui social

SportFair

Nelle ultime ore i social sono pieni di foto e omaggi commoventi. Tantissimi cantanti italiani stanno esprimendo tutto il loro dolore per la scomparsa di Ernesto Assante, morto a 66 anni.

Assante, colpito da un ictus, è stato subito ricoverato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ernesto Assante lascia la moglie e due figlie.

Marco Mengoni, Elodie, Emma, Giorgia, tra i tanti, lo hanno ricordato sui social con post pieni di dolore.

Chi era Ernesto Assante

Ernesto Assante era un giornalista e critico musicale italiano di fama internazionale. Nato a Napoli nel 1957, Assante era noto per la sua vasta conoscenza e passione per la musica, che ha contribuito a diffondere attraverso il giornalismo e la critica.

Assante ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo musicale negli anni ’70. La sua scrittura era caratterizzata da uno stile vivace e appassionato, che riflette la sua profonda connessione emotiva con la musica. Nel corso degli anni, ha collaborato con numerosi giornali e riviste, tra cui “La Repubblica” e “Rolling Stone Italia”, diventando uno dei più autorevoli critici musicali del paese.

Una delle caratteristiche distintive di Assante era la sua capacità di analizzare la musica in modo critico e intellettuale, ma anche di comunicare il suo amore per essa in modo accessibile e coinvolgente per un vasto pubblico. Era famoso per le sue recensioni dettagliate degli album e dei concerti, così come per i suoi articoli che esplorano le tendenze e gli sviluppi nel mondo della musica contemporanea.

Oltre al giornalismo musicale, Assante ha anche svolto un ruolo significativo nel mondo della radio e della televisione. Ha condotto diversi programmi radiofonici e televisivi dedicati alla musica, offrendo ai suoi ascoltatori e telespettatori un mix eclettico di brani, interviste e discussioni su vari generi musicali.

La sua influenza nel panorama musicale italiano è stata profonda e duratura, e il suo contributo alla promozione della musica e alla diffusione della cultura musicale non può essere sottovalutato. Ernesto Assante è sempre stata una figura rispettata e ammirata nel mondo della critica musicale, e ha ispirato gli amanti della musica con la sua passione e la sua conoscenza senza pari.