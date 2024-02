Biathlon, Lisa Vittozzi in trionfo nell’individuale a Nove Mesto: è medaglia d’oro ai Mondiali!

SportFair

Grandissimo risultato per l’Italia ai Mondiali di biathlon. Sulla neve della località di Nové Město, in Repubblica Ceca, Lisa Vittozzi è stata in grado di conquistare un esaltante titolo mondiale nella rassegna iridata.

La sappadina classe ’95 si è aggiudicata la prova individuale femminile chiudendo i 15 km con il tempo di 40:02.9. Al secondo posto, in ritardo di 20.5, la tedesca Janina Hettich-Walz. Terza la francese Julia Simon (+29.6).

Si tratta della prima medaglia d’oro individuale in carriera ai Mondiali per Vittozzi.