Bastianini, Marquez e Martin in coro dopo i test di MotoGP: “il favorito è Bagnaia”

La seconda giornata dei test di MotoGP a Lusail ha fornito importanti indicazioni: Pecco Bagnaia è ancora una volta l’uomo da battere. Il campione del mondo in carica ha fatto registrare il giro più veloce con record della pista.

Enea Bastianini si è presentato ai microfoni di Sky Sport: “sono contento perché abbiamo dimostrato una buona velocità. Fisicamente sto meglio e mi sento a mio agio. La moto è migliorata e sono in grado di spingere un pochettino di più. Io e Bagnaia abbiamo provato cose diverse. Il tempo di Pecco è stato buonissimo, a oggi è quello che ha fatto più la differenza. E’ l’uomo da battere”.

Anche per Marc Marquez il favorito è Bagnaia: “per il podio non siamo ancora pronti, siamo lontani. Ci sono tre-quattro piloti che fanno la differenza, Bagnaia per il momento è il più forte”.

Infine Jorge Martin: “è una giornata positiva, abbiamo fatto qualche passo in avanti. Le ultime gomme non erano fantastiche e ho sofferto un po’ di più. Siamo a posto, vedo Bagnaia molto competitivo. Ha fatto un gran passo in avanti e spero di stargli dietro”.