Basket, impresa della Gevi Napoli in Coppa Italia: vittoria in finale contro Milano!

SportFair

La Gevi Napoli ribalta ogni pronostico, trionfa contro l’Olimpia Milano e vince la Coppa Italia di basket. E’ andato in scena l’ultimo atto al Pala Alpitour di Torino e la finale si è conclusa sul risultato di 72-77. Partenza sprint di Napoli che chiude il primo quarto in vantaggio 19-24.

Si va all’intervallo lungo con Napoli ancora in vantaggio di 7 punti. Il terzo quarto si chiude in perfetto equilibrio, negli ultimi 10 minuti si registra la reazione dell’Olimpia ma è troppo tardi per rientrare in partita. L’uomo del match è stato Tyler Ennis, autore di 21 punti. Per Milano inutili i 20 punti di Melli e i 19 di Mirotic.