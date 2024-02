‘Azzurri’, online il nuovo inno: identità sonora delle Nazionali e della FIGC

SportFair

È disponibile da oggi sulle piattaforme streaming e in digital download il brano ‘Azzurri’, identità sonora delle Nazionali Italiane di Calcio e della FIGC. La canzone può essere acquistata o ascoltata in streaming accedendo ai digital store (https://linktr.ee/azzurrifigc).

L’IDENTITÀ SONORA DELLE NAZIONALI. Firmata da Inarea Identity Design, società italiana con esperienza internazionale nel design e nella brand identity, sotto la direzione artistica di Enrico Giaretta, è un vero e proprio sistema musicale, articolato in diversi elementi: dal sound logo del nuovo scudetto, che sintetizza la passione per gli Azzurri e le Azzurre nel quale tutti i sostenitori delle Nazionali possono riconoscersi, passando per tutte le declinazioni previste per i vari touchpoint, fisici e digitali, fino al brano integrale, dal titolo ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello per accompagnare le Nazionali.

Il concept ideato è ‘The sound of a nation beating as one’, con il quale si vuole racchiudere, in due semplici note, tutti i valori che il calcio italiano trasmette da 125 anni. Le due note individuate come peculiari del DNA FIGC, modulate successivamente nel tema sonoro, hanno un carattere fortemente emozionale. Da qui, la scelta di impreziosirlo con la voce della soprano Susanna Rigacci, già nota per le sue storiche collaborazioni con il Maestro Ennio Morricone.