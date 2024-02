ATP Santiago, perchè Galan-Darderi non si è giocata? Il motivo

SportFair

Doveva essere il giorno dell’esordio sulla terra battuta di Santiago (Cile) per Luciano Darderi, ma la sfida contro Daniel Galan, prevista per le 14:00 del pomeriggio odierno, non è stata disputata. La gara risulta cancellata e il match del tennista azzurro è stato rischedulato qualche ora più tardi con un altro avversario.

Perchè non si è giocato il match Galan-Darderi?

Nelle ultime ore, il colombiano Daniel Galan, numero 84 del ranking ATP, ha dato forfait cancellandosi dal torneo cileno a causa di un non ben precisato problema fisico. Il suo posto verrà preso in tabellone dall’argentino Bagnis che affronterà Darderi alle 00:30 italiane.